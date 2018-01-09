أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية طبرق الناجي مازق السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلر اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب في المدينة ليقدم التسهيلات للطلبة الدارسين في بريطانيا أسوة بالمكتب السياحي الذي يقدم التأشير الإيطالية في طبرق.

وطلب مازق من ميلر خلال الاجتماع في فندق دار السلام المساعدة للكشف عن الألغام وإزالتها وهي الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية .

وأكد عميد البلدية أن مدينة طبرق تملك إمكانيات دولة وتتوفر فيها الكثير من المواد الأولية التي تدخل في كثير من الصناعات الإستراتيجية.

واستعرض مازق خلال اللقاء الكثير من المشاكل التي تعترض المجلس وأبرزها هو نقص المياه والخوف من حدوث كارثة مائية في المدينة .

ومن جهته، أكد السفير البريطاني عن مدى التعاون البريطاني الليبي لحل الكثير من المشاكل التي تعترض المواطنين في ليبيا.

وأوضح ميلر أن كما أكد أن بلاده ساعية دائما لتقديم المساعدة لليبيا للخروج من أزمتها الحالية.