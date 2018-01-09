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بحث وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية في البلدية والمكتب الاستشاري للمرافق ورئيس فرع مصلحة التخطيط والعمران بنغازي المشاكل والمختنقات للطرق والمسارات والشوارع.

وناقش نشاد أيضًا خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء التحديات التي تواجه مرحلة إعادة التخطيط والإعمار في المدينة .

واستعرضت الدراسات والعقود المبرمة مع المكاتب الاستشارية المحلية ومدى إمكانية الاستفادة من توسعة الطرق بما يتماشى مع الوضع القائم خاصة في وسط المدينة التي تعد المركز الحضاري للمدينة.

وأكد المجتمعون على ضرورة دعم مصلحة التخطيط العمراني لتفعيل دورها الهام بالمدينة مشددين على تقديم تقرير فني من كل جهة للجنة الاستشارية متضمنًا المقترحات والدراسات التي سوف تكون خطط استرشاد في أعمال معالجة المختنقات وتوسعة الشوارع وحل مشاكل الطرق والمواصلات بالمدينة لكي يتم عرضها على لجنة أعمال بنغازي.