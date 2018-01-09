أخبار ليبيا 24

حذر المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب من الخلافة الافتراضية لداعش على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن اجتماعاً سينعقد، الثلاثاء، ويضم عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المنابر الإلكترونية لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية، وكراهية الأجانب والعنصرية، فضلا ًعن انتهاكات الملكية الفكرية.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير سابقة عن تأثر ذراع داعش الإعلامي بخسارة التنظيم الإرهابي على الأرض إذ أن وسائل إعلامه الألكترونية لا تنشر دعايتها إلا بشكل متقطع أو لا تنشر على الإطلاق، وفقا للتحالف الدولي.

فقد فشل التنظيم الإرهابي في نشر آخر عددين من مجلته الإلكترونية، فيما ظهر “عدد شهر أكتوبر 2017 بشكل كان مربكا ومحبطا لمؤيديه، وذلك كشف واضحا ان داعش تخسر على الفضاء الألكتروني تماما كما تخسر في ميدان المعركة الحقيقي.

ويقول التحالف الدولي في تغريدة له على تويتر إن المواد الدعائية لداعش في أكتوبر 2017 تراجعت بنسبة 85 في المئة مقارنة بأغسطس 2015 عندما بلغت ذروتها.