أخبار ليبيا24-خاص

أعلن مدير مصنع الإسفلت في بنغازي إبراهيم الحوتي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ استئناف العمل “مؤقتًا” في المصنع منذ مطلع عام 2018.

وأوضح الحوتي أن مواد الخام المتوفرة حاليا تمكن المصنع من إنتاج حوالي 2000 إلى 3000 لتر من الإسفلت ومن ثم سيتوقف العمل إلى حين استكمال عمليات الصيانة واستلام المواد الخام من جديد عن طريق ميناء بنغازي.

وأضاف مدير المصنع أن خطوط الميناء التي تقوم بالتوريد غير كاملة حالياً, مشيرًا إلى أن المصنع استطاع تصدير 15 مليون لتر من الديزل الخوائي مؤخرًا حيثُ تقوم بعض الدول بشرائه وتكريره مرة أخرى، وعوائد التصدير تعود لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار الحوتي إلى أن المصنع توقف عن العمل نتيجة الأضرار التي لحقت به لسقوط القذائف التي استهدفت محطة كهرباء شمال بنغازي عليه بشكل عشوائي, مما نتج عنه أضرار مادية جسيمة، من بينها حرق المواد الخام والمنتجات بالخزانات وتدمير خطوط الإنتاج والنقل البحري الموصل إلى الميناء.

وأفاد أن الاستهداف العشوائي للمصنع تسبب أيضًا في تسرب المواد الهيدروكربونية في جميع أنحاء المصنع خاصة وأن عملية التنظيف مكلفة في ظل نقص السيولة، مؤكدًا عدم لحق الأذى بالعاملين.

وذكر مدير المصنع أن العمل توقف خلال عدة فترات سابقة، حيثُ تحصلوا منذ ثورة فبراير على مواد خام وتم العمل على المشاريع التي كانت متوقفة لعدم وجود ميزانيات ومن ثم حدثت الإصابات التي أوقفت العمل نهائي.

يذكر أن مصنع الإسفلت أنشيء في مدينة بنغازي عام 1984،وهو تابع لشركة الزاوية لتكرير النفط ومقدر له أن يكرر 100 ألف لتر من مادة الإسفلت في السنة.