وكالة أخبار ليبيا24-

حكمت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تقدمت بها منظمات مدنية وشخصيات سياسية ونشطاء.

وذكر نص الحكم في القضية رقم 877/ 2017 الصادر أمس الأحد، أن هيئة صياغة مشروع الدستور أنشئت تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري، وأنيطت بها مهمة التأسيس لسلطات الدولة وهياكلها، بإعداد مشروع دستور، وأن قراراتها تخرج عن ولاية القضاء وليست مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجهات التشريعية المختصمة.

كما أوضح نص الحكم أن (أعضاء هذه الهيئة منتخبون من الشعب بشكل مباشر, وبهذا التوصيف تخرج قراراتها عن ولاية القضاء، وبهذا يتعين الحكم بما يرد إثباته في المنطوق).

يشار إلى أن الدعوى رفعت من 26 مدعي ضد ثمانية هيئات وكيانات منها مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والامم المتحدة وغيرهم.