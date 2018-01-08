أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً كبيراً على نظيرة التعاون ودياً بنتيجة 4-1 في المباراة التي اُقيمت مساء اليوم على أرضية نادي النصر .

وتقدم النصر يهدفين في الشوط الاول عن طريق عمر بوخريص و حسين صالح واضاف الوافد الجديد البرازيلي “كوتينهوهدفاً ” ثالثاً قبل أن يختتم الهداف الشاب عزو العقوري رباعية النصر في اول لمسة له بعد دخولة بدلاً .

وشهدت المباراة غياب المحترف البرازيلي “روني” بسبب إنشغاله بالفحص الطبي ..

هذا وقدم اللاعب المنتدب حديثاً للنصر ابراهيم اداء جيداً خلال اللقاء .

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق اياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .