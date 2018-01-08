وكالة أخبار ليبيا24-

احتضن المدرج الرئيسي بمركز بنغازي الطبي اليوم الاثنين اليوم العلمي لسرطان القولون بحضور عدد من أطباء قسم الجراحة العامة والمتخصصين وطلبة الطب.

وأفاد رئيس لجنة التدريب والتعليم الطبي المستمر والتطوير في قسم الجراحة العامة استشاري جراحة عامة بمركز بنغازي الطبي محمد خضورة، أن اليوم العلمي الأول لسرطان القولون يقام لأول مرة بمركز بنغازي الطبي ،وراينا ان نكون السباقين كقسم جراحة عامة ، علما بانه ليس مخصص لقسم الجراحة العامة فقط انما باطنه جهاز الهضمي وقسم الاورام وقسم الاشعة و قسم الانسجة ، يوم علمي متكامل من التخصصات مختلفة بالمركز الطبي “.

وأضاف خضورة ” أن الهدف من اليوم العلمي هو نقل وجهات النظر الجديدة والتطور العلمي الحديث في التخصصات المختلفة الخاصة في اليوم العلمي بين الاطباء وكذلك الاطباء الجدد لتعم الاستفادة من التطور العلمي بالإضافة الى تبادل الآراء الطبية ، وبعون الله سيكون نواة للندوات العلمية القادمة “.

من جانبه أوضح استشاري جراحة عامة بمركز بنغازي الطبي محمد عزيز مفتاح ،أن الغرض من اليوم العلمي هو التعرف على الامراض التي تصيب القولون والمستقيم ، وكما تعلمون هو يعتبر الورم الثاني بعد ورم الرئتين للرجال والثدي للنساء في العالم”.

واشار عزيز إلى أن الجراحات المتقدمة والتحديات التي تواجه الجراحة في أورام المستقيم بالذات لأنه في موقع صعب جدا حيث أن الحوض منطقة ضيقة وصعبة وتعتبر منطقة الغام لمعظم الجراحين تحتاج إلى حذر ولا تسبب مضعفات للمريض على غرار أورام القلون التي تعتبر في متناول الجراحين “.