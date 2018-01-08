أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية طبرق الناجي مازق، من نقيب المخابز بطبرق بضرورة تحسين رغيف الخبز في كل المخابز وشدد على الحرس البلدي إغلاق المخابز التي لاتنفذ التعليمات .

جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم الاثنين بقاعة الإجتماعات ببلدية طبرق بحضور وكيل ديوان البلدية وأعضاء المجلس البلدي ونقيب المخابز ومراقب الإقتصاد ومراقب الصناعة ومندوب من الحرس البلدي ومندوب من صندوق موازنة الأسعار .

واستغرب عميد بلدية طبرق من شكل رفيف الخبز الذي يشهد نقص في الوزن وإنعدام النظافة في الكثير من المخابز وطلب من الحرس البلدي بمتابعة المخابز والمرور عليها بشكل دوري وإغلاق أي مخبز لايلتزم بالشروط الصحية والمهنية .

من جهته أوضح مراقب الإقتصاد ومندوب صندوق موازنة الأسعار أسباب نقص مادة الدقيق وعدم وصولها لمخازن صندوق موازنة الأسعار ووعد عميد البلدية بمتابعة نقص مادة الدقيق والمشاكل التي تمنع في وصول الدقيق من المطاحن المحلية .