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أعلنت شركة الزويتينة للنفط خلال عرض فتي لنشاط الشركة وبرنامج العمل المنفذ لسنة 2017 والمقترح تنفيذه من مشاريع وخطط عمل لسنة 2018 إعادة تشغيل معمل الغاز المسال في ميناء الزويتينة النفطي.

وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله إن شركة الزويتينة للنفط واجهت العديد من التحديات في الفترة الماضية.

وأوضح صنع الله من هذه التحديات إيقاف معمل الغاز المسال في ميناء الزويتينة بسبب نقص إمدادات الغاز، بالإضافة إلى تأثير الاعتصامات الأمر الذي أدى بالشركة إلى إيقاف تصدير النفط الخام والغاز المسال من الميناء في سنة 2014.

وأشار رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة إلى أن الحقول حقول ألـ 74 تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، كما كان للتحديات المالية دور في عرقلة عمليات الإنتاج بالشركة. إلا أنها استمرت في العمل بفضل جهود العاملين.

وجدد صنع الله حرصه على ضرورة أن تولي شركة الزويتينة للنفط اهتماماً كبيرا ببرامج البيئة ووضعها ضمن أولويات برنامج العمل المقترح لهذا العام .

ومن جهته، استعرض رئيس لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط عبدالناصر زميط الأوضاع الأمنية في كافة حقول الشركة وميناء الزويتينة النفطي والمعوقات التي تعترض العاملين في تأدية عملهم بالشكل المطلوب.

وأوضح رئيس لجنة إدارة شركة أن حجم التحديات الأمنية في الحقول هو السبب الرئيسي في حدوث بعض الخروقات وتعرقل الإنتاج، مؤكدا أن تأخر عودة بعض المقاولين أثر سلباً على عمليات الإنتاج وانجاز المشاريع.

وبخصوص معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي قال عبدالناصر “إن نهاية الأسبوع ستشهد عودة تشغيل المعمل بعد توقفه لمدة ثلاثة سنوات ونصف وبعد أن تمت صيانته وإعادة تأهيله بشكل تام”.

وأكد أن الشركة وضمن خططها التنموية لسنة 2018 تعمل على دراسة مشروع منظومة توليد الطاقة وإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بميناء الزويتينة .

وأفاد أنه ضمن البرامج المختلفة التي قامت بها الشركة في إطار النشاط العام قامت الشركة بتوفير وتركيب عدد من اسطوانات الحرائق بكلية الآداب في أوجلة وإعطاء دورات بالخصوص لعدد من طلاب المعهد العالي للمهن النفطية أجدابيا.