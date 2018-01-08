أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا مولاي قديدي، إنه قام بزيارة إلى مدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاطلاعه على بعض المشاكل التب تعترض الطوارق في ليبيا .

وأضاف قديدي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الإستحقاقات في الانتخابات القادمة وإمكانية حشد كل الإمكانات لإنجاح التوجه لكل الليبيين كمرحلة أولى نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وتابع أنه اجتمع مع عميد بلدية طبرق الناجي مازق وبحضور وكيل ديوان البلدية عبدالله أسحام وعدد من مدراء الإدارات وعدد من مشائخ وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في طبرق.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا لأنه سيكون لديهم برنامج ببلدية طبرق وببلديات المنطقة الشرقية بحضور أعيان الطوارق لربط العلاقات الاجتماعية، منوها إلى الطوارق هم جزء من هذا المجتمع عليهم ما على الليبيين من إستحقاقات وطنية تجاه ليبيا .