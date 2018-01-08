أخبار ليبيا24- خاص

أعلن خفر السواحل الليبي اليوم الإثنين إنقاذ حوالي 270 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة على متن مركبين، واستعادوا جثتى امرأتين في منطقة بحرية قبالة ساحل جاسر القره بوللى شرق العاصمة طرابلس.

وذكر خفر السواحل الليبي في بيان له أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية “حيث تم تزويدهم بالمساعدة الطبية والغذاء تحت إشراف الكائن الطبي الدولي والمنظمة الدولية للمهاجرين والمفوض السامي لشؤون اللاجئين”.

وأوضح خفر السواحل أنه تم نقل بعض المهاجرين إلى المستشفى لتلقي بعض الإسعافات الأولية، ثم نقلوا جميعا إلى مركز استقبال المهاجرين غير الشرعيين.

وفي سياق ليس بعيد، أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أنها ستعمل على تسريع عملية إعادة مواطنيها من ليبيا، التي يتخذونها نقطة انطلاق للعبور إلى أوروبا.

وقال وزير خارجية نيجيريا جيفري أونيما في مؤتمر صحفي في طرابلس، إن نيجيريا سترسل طائرتين إلى ليبيا لإعادة نحو 800 من مواطنيها الراغبين في العودة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الوزير قائلا “الحقيقة أن عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة الهدف الرئيسي هو إعادة هؤلاء النيجيريين لوطنهم بأسرع وقت ممكن”.

وأفاد وزير خارجية نيجيريا بأنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث التقى عددا من مواطنيه.

وأقر أونيما بوجود صعوبات في التعرف على العدد الحقيقي لمواطني بلاده في ليبيا، لأن العديد منهم غير مسجلين أو أنهم في مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرة السلطات.

ويشكل النيجيريين غالبية المهاجرين غير المسجلين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

من جهته قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب اجتماعه بوزيري الخارجية النيجيري جيفري أونيما، والكونغولي إيمانويل إيلونغا في طرابلس إن الوزيرين جاءا للاطلاع على رعايا بلديهما الموجودين في مراكز الإيواء المؤقتة، “وقد مكناهما من زيارة كل ما أرادا أن يطلعا عليه لأنه ليس لدينا ما نخفيه”.

وأوضح سيالة أن زيارات المسؤولين الأفارقة تصب أولا في مصلحة وضع الهجرة، وثانيا في مصلحة ليبيا بصورة خاصة لإظهار الحقيقة.

يشار إلى أنه قبل يومين غرق زورق مطاطي بالقرب من السواحل الليبية مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن ثمانية قتلى وفقد عدد كبير من المهاجرين .