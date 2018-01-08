أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عدد من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني ورؤساء شركات وهيئات عامة أمس الأحد، زيارة ميدانية، إلى مدينة تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة قبيل عودة أهالي المدينة في الأول من شهر فبراير المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن هذه الزيارة جاءت بتكليف رئيس المجلس فائز السراج، وتعد هي الأولى لمسؤولين حكوميين للمدينة منذ سبع سنوات.

وأطلع الوزراء، ورؤساء مجلس إدارة كل من الشركة العامة للكهرباء، وهيئات الاتصالات، الموارد المائية، البيئة، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، على المرافق التعليمية، والصحية، و البنية التحتية، بالإضافة إلى المنازل المتضررة، استعدادا لتهيئة المنطقة لعودة الأهالي.

وزارأعضاء الوفد منطقة “طمينة” بمدينة مصراتة قبل الوصول إلى تاورغاء، حيثُ والتقوا خلالها المسؤولين والمتضررين من الأهالي للنظر في شؤونهم واحتياجاتهم.

وكان الوفد قد عقد اجتماعاً موسعاً فور وصوله إلى مدينة مصراتة مع مجلسي بلديتي مصراتة وتاورغاء ولجنة متابعة تنفيذ الإتفاق بين المدينتين، ناقشوا خلاله الخطوات العملية لتنفيذ الإتفاق والذي ينص على جبر الضرر وتعويض المتضررين من الطرفين وضمان العودة الآمنة لأهالي مدينة تاورغاء.