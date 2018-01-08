أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم البحث الجنائي المرج عن تفاصيل جريمة قتل وقعت بأحد مزارع مدينة المرج خلال اليومين الماضيين، الجاني والمجني عليه أخوه.

وذكر مكتب الإعلام الأمني مديرية أمن المرج، أنه بعد منتصف الليل من يوك أمس الأحد، وردت إشارة هاتفية من العضو المكلف بالمستشفى مفادها وصول جثمان لمواطن يبلغ من العمر 40 سنة ليبي الجنسية وبه إصابة بأعلى الرأس، وعليه تم فتح محضر استدلال والبدء في اجراء المعاينة الظاهرة علي الجثمان وتم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الواقعة وجمع المعلومات.

وأضاف أنه بعد التعرف على مكان سيارة المجني عليه التي وجد فيها , وبالانتقال الي مزارع 7 أكتوبر تم العثور علي سيارة نوع اوبل استرا “اللون حبري” يوجد داخلها دماء وتم اجراء المعاينة علي السيارة وتدوينها في أوراق المحضر.

وتابع وردت معلومات لقسم البحث الجنائي أن المجني عليه كان برفقة اخيه وصديقه وكانوا في حالة سكر ظاهر بعد أن قاموا بشراء المادة المسكرة من أحد تجار المسكرات، مشيرا إلى أنه تم التحري عن الأشخاص لكي يتم ضبطهم واحضارهم, وكذلك تم عرض الجثمان علي الطب الشرعي بناء علي تعليمات النيابة العامة بالفعل تم اعداد تقرير طبي اولي يبين سبب الوفاء وهي إصابة مباشرة علي الجمجمة مما أدى إلى حدوث كسور متسعة ونزيف متسع علية تم التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة.

وقال مكتب الإعلام الأمني – إنه بعد الاستدلال مع بعض تجار المسكرات اعترفوا بأنهم قاموا ببيع المادة المسكرة إلى المجني عليه وشقيقة وبعد جمع معلومات تم التأكد أن من قام بقتل المجني علية هو شقيقه وبالاستدلال معه اعترف بما نسب علية , وأنه قام بقتل أخية وهو في حالة سكر ظاهر وقام بالاعتداء علية بواسطة قضيب حديدي وهو في حالة سكر مما أدى لوفاة شقيقه حيث تم الانتقال إلى منزل المذكور وجلب أداة الجريمة واستكمال الاستدلال بالكامل.

وأضاف أنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد وحيازة المواد المسكرة والاتجار بها تحت رقم 31/2018ف.