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تمكن فريق برشلونة من الفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على ملعب “كامب نو” ضمن مباريات الجولة 18 من الليغا.
وسجل لبرشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 11، ولويس سواريز في الدقيقة 37، وباولينيو في الدقيقة 93.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، ليعيد الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط؛ ويوسع الفارق مع ريال مدريد الرابع إلى 17 نقطة، الذي يواجه سيلتا فيجو في نفس الجولة الأحد، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث بـ 37 نقطة، أما ليفانتي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ16.