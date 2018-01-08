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تمكن فريق برشلونة من الفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على ملعب “كامب نو” ضمن مباريات الجولة 18 من الليغا.

وسجل لبرشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 11، ولويس سواريز في الدقيقة 37، وباولينيو في الدقيقة 93.