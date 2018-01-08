أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق المصرف التجاري بطبرق بطولة الدوري للمصارف وشركات التأمين بعد فوزه بستة أهداف مقابل هدف على فريق مصرف شمال أفريقيا على ملعب مدرسة أسماء بنت أبي بكر .

وقال نقيب المصارف وشركات التأمين عادل راف الله، لـ “أخبار ليبيا 24″ ” إن انطلاق هذا الدوري في نسخته السادسة عشر جاء لإخراج الموظف من أجواء العمل ومن مشاكل نقص السيولة والروتين اليومي الممل وزيادة التعارف بين موظفي قطاع المصارف”.

وأضاف راف الله – أن الفرق قسمت إلى مجموعتين المجموعة الأولى ضمت فرق مصارف الوحدة والتجارة والتنمية والعقاري والزراعي، وضمت المجموعة الثانية فرق مصارف شمال أفريقيا والجمهورية والتجاري والإجماع العربي .

وتابع في الدور الرباعي تفوق مصرف شمال افريقيا على مصرف الجمهورية 3-2 بركلات الترجيح وفاز المصرف التجاري على الإجماع 3 – 0 .

وفي النهائي حقق المصرف التجاري الفوز على مصرف شمال أفريقيا 6 – 1 ونال كأس البطولة وقد تم تكريم العديد من الموظفين الذين توفوا من سنوات .