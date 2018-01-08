وكالة أخبار ليبيا24-

قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية أساسية إلى مستشفى زنتان العام, موضحة أن 30 ألف شخص في الزنتان سوف يستفيد من الإمدادات الطبية التي تقدمها بتمويل من الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (إيكو).

وأوضحت المنظمة أن ذلك يأتي في سياق الاستجابة المستمرة لمنظمة الصحة العالمية للاحتياجات الصحية في ليبيا، وأن مكتبها في ليبيا قدم في 3 ينايرالحالي، (30) مجموعة من الادوية الأساسية، وستة (6) مجموعات طبية لعلاج الإصابات من النوع باء إلى مستشفى الزنتان العام.

مضيفاً أن المستفيدين من هذه المجموعات الدوائية الاساسية يقدر بثلاثين ألف لمدة ثلاثة (3) أشهر، والمجموعات الطبية لعلاج الاصابات تكفي لعلاج أكثر من ستمائة إصابة متوسطة إلى شديدة.

ورحب رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين بالدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (إيكو) موضحاً أن ذلك يجعل استجابة المنظمة للاحتياجات العاجلة للسكان المحرومين في ليبيا ممكنة , وأن هناك حاجة ماسة لهذه الإمدادات خاصة مع ما وصفها بالنقص الحالي في الإمدادات الطبية الأساسية في الزنتان.