وكالة أخبار ليبيا24-

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يرافقه عدد من أعضاء البعثة.

ونقل سلامة إلى السراج تحيات الأمين العام للأمم المتحدة مشيداً بجهود تحقيق الأمن والاستقرار، منوها بما تم انجازه من مصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء لتفتح الطريق أمام عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

من جانبه أوضح رئيس المجلس الرئاسي أن هناك آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة وستبدأ عودة أهالي تاورغاء في أول فبراير المقبل، معرباً عن أمله في أن يدشن هذا الحدث لمرحلة جديدة يسودها السلم الأهلي , مجدداً دعمه لمهمة المبعوث الاممي والخطوات التي أتخذها لاستكمال المرحلة الانتقالية الحالية وصولا إلى الانتخابات وبدء مرحلة بناء ليبيا المستقرة.