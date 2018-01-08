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بدأ الهلال الاحمر الليبي بنغازي في تقييم الأضرار للإشارة المرورية في مفترق قاريونس ومفترق جامعة بنغازي التي تضررت جراء الحرب التي دارت في المنطقة.

وبدأت الشركة المنفذة في أعمال الحفر من قبل الشركة المنفذة بعد التأكد من سلامة الكوابل الأرضية للإشارة وتحديد أماكنها وأخذ مقاييس الحفر للقواعد وعمل خرسانة وتركيب وتثبيت القواعد الجديدة لعدد 5 قواعد لكل مفترق.

وتم تثبيت الكابل الأرضي والتجهيز للمرحلة الثانية والأخيرة وهي تركيب الإشارات الضوئية وتشغيلها وذلك بالتعاون مع قسم المرور والتراخيص بنغازي.

يشار إلى أنه بسبب تعطل الإشارة الضوئية في مفترق جامعة بنغازي تسبب في حوادث السير في المفترق لعدة مرات.