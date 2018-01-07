أخبار ليبيا 24- خاص

قال نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر المريمي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد إن مجلس النواب ضرب بمطالب المعلمين عرض الحائط.

وأضاف المريمي أن مجلس النواب عقد جلسة وشكل لجنة للنظر في زيادة مرتبات المعلمين وكل من يعمل في قطاع التعليم وتم التصويت على القرار وأعطى مهلة نهاية نوفمبر الماضي للجنة المشكلة برأسة وكيل وزارة التعليم وعضوية من مصرف ليبيا المركزي ومن وزارة المالية ومن القانونية.

وأوضح نقيب المعلمين أنه صدر مشروع قرار وليس قانون وكان مخالفًا لما تم صدوره من اللجنة التشريعية من البرلمان وهو إعداد مشروع متكامل ولكن كان هنالك تدخلات من بعض الجهات بخصوص الظروف التي تمر بها البلاد وأخيراً تم عرض مشروع القرار نهاية نوفمبر الماضي.

وأكد نقيب معلمي طبرق أن هنالك تلاعب من مجلس النواب في إصدار قانون لزيادة مرتبات المعلمين ولكن للأسف مجلس النواب ضرب بمطالب المعلمين عرض الحائط .

وقال المريمي “سوف نكمل مهمتنا نحن كمعلمين إلى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي، ونعود إلى مطالبنا مرة أخرى للمطالبة بحقوق المعلمين”.

وأشار المريمي إلى أن تعليم طرابلس قام بإصدار قرار بزيادة المعلمين حسب الحصص وهو ما أبعد مدراء المدارس والاحتياط والقدامى من هذه الميزة .

ولفت إلى أنه سيكون هنالك اجتماع عام على مستوى النقابة العامة للمعلمين على مستوى ليبيا ليتم الاتفاق على توحيد وزارة التعليم لأن الوطن يحتاجنا ولكننا لن نتخلى على مطالبنا.