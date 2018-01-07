أخبار ليبيا 24

يبدو أن عهد الفرانكفوينة قد باتت أيامه معدودة مع وصول إعادة مشاركة باريس مؤخرا في كل من المغرب والساحل إلى مداها. ومن الواضح أن الرئيس ماكرون مستعد للتخلي عن الإرث الذي تركه أسلافه:- السياسة الليبية المتهورة التي افتتحها نيكولا ساركوزي بقراره قصف قوات القذافي في عام 2011 والتدخل العسكري المناهض للمتمردين الذي أطلقه فرانسوا أورلاند في مالي عام 2013 ثم امتد إلى منطقة الساحل بأكملها ما تسبب في لفرنسا بثمن لم تعد قادرة على دفعه.

وفيما يتعلق بليبيا، من الممكن أن يكون ماكرون قد أدرك الطبيعة الحقيقية للاجتماع “التاريخي” الذي رتبه بين منافسي البلاد الرئيسيين للبلد الشمال أفريقي، رئيس الوزراء السراج والمشير حفتر وهي عبارة عن عملية علاقات عامة خالية من أي آثار سياسية حقيقية على الأرض، بحسب ما أورد تقرير لموقع يوروب نيكست.

أما في منطقة الساحل فيتطلع الرئيس الفرنسي بصورة متزايدة إلى تقاسم عبء عملية برخان التي يبلغ قوامها 000 3 فرد مع كل من مجموعة بلدان الساحل الخمس (النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا) وشركاؤه في الاتحاد الأوروبي. فخلال زيارته لبوركينا فاسو فى نوفمبر الماضى أكد ماكرون كيف أن أيام تدخل فرنسا فى الشؤون الإفريقية قد انتهت: هذا الالتزام يهدف أساسا إلى التخفيف عن باريس في إدارة معظم العمليات المناهضة للاسلاميين فى منطقة الساحل من خلال تحويلها إلى نهج أكثر محلية قائم على الملكية.

ومن صلب هذا الإلتزام يأتي إطلاق قوة عمل مشتركة من قبل مجموعة دول الساحل الخمس في أكتوبر تليها قمة باريس المعنوية في ديسمبر والتي أعربت بلدان أخرى مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمها السياسي والمالي .

ويبدو أن إيطاليا، على وجه الخصوص، مستعدة تماما لاستغلال نقاط الضعف المتزايدة لفرنسا في أفريقيا. ففي ليبيا، أثبت نهج روما الأقل شخصية أنه أكثر فعالية من إعلان ماكرون عن اتفاق قصير الأجل نوعا ما بين السراج و حفتر، فمن خلال تمكين خفر السواحل في البلاد بشكل قوي والتعاون بنشاط مع السلطات المحلية في منطقة فزان الجنوبية ، تمكنت الحكومة الإيطالية من تقليص عدد المهاجرين المغادرين من الشواطئ الليبية.

واليوم، تقرن روما هذا النهج بإطلاق بعثة عسكرية قوامها 500 عنصر في النيجر لتدريب القوات المحلية ودوريات الحدود التي يسهل اختراقها مع ليبيا، وهي نقطة عبور للمهاجرين من غرب أفريقيا على الطريق نحو البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن كونها نقطة ساخنة للتلاقي بين المنافذ الجهادية الرئيسية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام، وأنصار الدين، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

كما تدعم ايطاليا، من خلال “عملية الصحراء الحمراء”، مطالب فرنسا بتقاسم الأعباء في منطقة الساحل، والأهم من ذلك، أنها تضع سياساتها الأمنية المتوسطية جنباً إلى جنب مع نتائجها المترابطة، فليبيا – من ناحية الهجرة – هي مجرد نهاية لنفق يبدأ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرورا بمنطقة الساحل.

ويبقى أن التحدي الماثل أمام روما هو مواصلة الإستفادة من مثل هذه المبادرات ونقلها من مستوى التكتيكي إلى أخر إستراتيجي فذلك قد يكون الطريقة الوحيدة لتحويل وضع حرج مثل التحكم في الهجرة إلى فرصة لتحقيق المزيد من النفوذ الجيوسياسي في “منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع”.

ترجمة : أخبار ليبيا 24 , المصدر : يورونيكست