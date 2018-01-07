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اطلع مدير أمن الأبيار عقيد عبدالعالي ماضي رئيس الحكومة ووزير الداخلية المكلف عبدالله الثني اليوم الأحد على عملية القبض على المشتبه بهم في قضية اغتيال مسؤول قطاع التعليم في بلدية الأبيار صلاح قليوان.

وأكد ماضي خلال لقاءه الثني في مكتبه في منطقة قرنادة أن قوات الأمن في الأبيار بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي وغرفة عمليات تأمين بنغازي الكبرى تمكنت من القبض على سبعة مشتبه بهم في القضية وإحالتهم للاستدلال في الواقعة وفقا للقانون.

وأكد ماضي خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب وزير الداخلية عقيد امحمد عبدالكريم أن الجهات المختصة ستكشف عن نتائج التحقيقات في القضية بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة التي تتم بإشراف النيابة العامة.

وكان مدير المكتب الإعلامي في إدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي أكد القبض على الأشخاص المتورطين في مقتل مسؤول قطاع التعليم في بلدية الأبيار صلاح قليوان القطراني.

وقال العرفي إن التحقيقات ماتزال مستمرة مع الجناة المتواجدين حالياً بمقر البحث الجنائي بنغازي، لافتا إلى أنه سيتم نشر كامل تفاصيل القضية في حين انتهاء التحقيقات مع الجناة .

يشار إلى أن مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، قال إن سبب وفاة رئيس مكتب التعليم ببلدية الأبيار، صلاح قليوان القطراني، هو إصابته بعيار ناري في الساق اليسرى أدى إلى إصابته في شريان رئيسي، ما أدى إلى نزيف حاد تسبب في الوفاة.

وكان مسلحين قد اقتحموا منزل القطراني وحاولوا اقتياده بقوة السلاح فجر الخميس الماضي، لكنه قاومهم ودخل إلى الباحة الأمامية بمنزله محاولاً الهرب، إلا أنهم أطلقوا عليه الرصاص وأصيب في ساقه اليسرى.

وأضافت الجهــات أن القطراني أُسعف بعد إطلاق النار عليه إلى مستشفى الأبيار، ونقل إلى بنغازي لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته.