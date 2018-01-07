أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد عميد بلدية درنة احميده فضل الله تربح، الخميس ، مواقع الخدمات المقدمة لبلدتي كرسة و لاثرون غرب مدينة درنة ، للوقوف على واقع الأوضاع من النواحي الخدمية والصحية والمنشآت والمرافق والأجهزة التابعة للبلدية

‎والتقى عميد البلدية خلال الجولة الميدانية بمديري ومسؤولي المرافق الصحية وأعيان ومشائخ وعمداء هذه البلدتين ومدير مركز رعاية الامومة والطفولة والطوارئ وذلك لبحث للإعداد لبرنامج استحداث قسم النساء والولادة ، وفقاً للإمكانيات المتاحة والمخصصات المالية، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والاحتياجات من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية وبرنامج التدريب والهيكل التنظيمي وتدارس المشاكل العالقة في القطاع الصحي والصعوبات التي تواجهها.

‎وأبدى عميد بلدية درنة استعداده التام لتقديم كل الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها بلدتي كرسة و لاثرون والمتمثلة في صيانة كافة المرافق والمنشئات الخدمية بعد الانتهاء من اجراء المقياسات والانطلاق في صيانة كافة المرافق في ظرف عشرة ايام .

وأشار تربح إلى أن الهدف من الزيارات والجولات الميدانية في مختلف المقرات داخل نطاق البلدية هو حصر الاحتياجات الفعلية الطارئة من صيانة للمنشآت والمرافق الخدمية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية وحاجتها لأعمال الصيانة والتوسعة ومتابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول إلى أفضل الخدمات .

‎واستمع عميد بلدية درنة خلال عدة اجتماعات مع اعيان البلدية ومسؤولي الأجهزة داخل نطاق البلدية مختلفة لملاحظات مديري والعاملين فيها وتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الأداء في هذا القطاعات .

وأوضح بأن زيارته لكل المرافق الخدمية في كرسة ولا ثرون تأتي ضمن عدة زيارات لعدة مرافق خدمية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن وللوقوف على أهم المشاكل والاحتياجات التي تحتاجها هذه المرافق.