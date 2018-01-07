وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

قال الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية ر.ع.و علي العوامي، إن المفارز التابعة للصنف تواصل عملها بتمشيط المناطق المحررة مؤخرًا لإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأوضح العوامي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، أن مفارز الصنف تقوم بتمشيط مناطق سوق الحوت وسوق الجريد وخاصة بالقرب من ركام المباني, مشيراً إلى أنه قد يوجد بعض الألغام في رمال البحر خاصة جهة كورنيش الصابري، داعيًا المواطنين المترددين هناك إلى توخي الحذر وتبليغ صنف الهندسة العسكرية في حالة وجود أي أجسام غريبة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية، أن هناك مفرزة أخرى تنتظر قيام شركة المياه والصرف الصحي لشفط المياه السوداء بالقرب من الفندق البلدي ومستشفى الجمهورية لتواصل عملها في تفكيك الألغام، مؤكدًا تواصل عمليات التمشيط بالقرب من منطقة سيدي اخربيش.

وتحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” صورًا توضح أول لحظات دخول أفراد صنف الهندسة العسكرية إلى منطقة الفندق البلدي خلال قيامهم بتمشيط ونزع الألغام في المياه العكرة والمليئة بالجثث.

يذكر أن آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة أعلن في الـ28 من شهر ديسمبر من العام الماضي تحرير منطقة اخربيش من الإرهاب وبذلك تكون سيطرة القوات المسلحة على مدينة بنغازي بالكامل.