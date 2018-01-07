أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت، اليوم الأحد، إلى مدينة الكفرة عدد سيارتين إسعاف عناية مركزة علي متن طائرة عسكرية قادمة من طرابلس.

واستلم السيارتان وكيل ديوان بلدية الكفرة محـمد الازرق، الذي أفاد أن سيارتي الإسعاف مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا وذلك بعد التنسيق مع بلدية الكُفـــرة تحت برنامج تعزيز القدرات للبلديات بدعم من الاتحاد الأوربي

وقال الازرق “إنه سيتم تسليم السيارتين إلى جهاز الاسعاف والطوارئ بالكفرة وأنها هذه الخطوة المنفذة تعتبر الأولى من المشاريع المتفق عليها سابقا”.

وأضاف ” كذلك وصلت علي متن نفس الطائرة عدد من البطاريات خاصة بتشغيل المحطة الغازية للكهرباء بالإضافة إلى شحنة من الأدوية خاصة بقطاع الخدمات الصحية الكُفــــرة .