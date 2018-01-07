أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العميد ركن رمضان رجب عبدالحفيظ، اليوم الأحد، تعليماته بمنع دخول المواطنين إلى المناطق المحررة مؤخرا إلى بعد تمشيط أفراد صنف الهندسة العسكرية وتفكيك الألغام والتأكد منها.

وقال عبدالحفيظ في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن عمارة الضمان وعمارات شارع عمر بن العاص يمنع منعا باتا دخولها وذلك لوجود الألغام والمفخخات وكثرة (المصائد) المعروفة (بمصائد المغفلين).

وقام آمر صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة العميد ركن رمضان رجب عبدالحفيظ بزيارة تفقديه لمفارز الهندسة بالمحاور وتفقد اوضاعهم وامكانياتهم.

وطالب عميد رمضان العوامي، كافة وحدات الهندسة العسكرية في مدينة بنغازي بالإسراع في مساعدة المواطنين في الرجوع إلى منازلهم ومناطقهم التي كنت في مناطق الاشتباكات مع الخوارج.

من جهته قال الناطق باسم الهندسة العسكرية علي العوامي، إنه خلال الجولة التفقدية حدث انفجار لغم بشارع عمر بن العاص، أودى بحياة المواطن محمد فتحي الهوني أثناء دخوله منزله.