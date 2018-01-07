وكالة أخبار ليبيا24-

ربحت المؤسسة الوطنية للنفط قضيتي التحكيم المقامتين أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد المؤسسة من قبل شركة تراستا للطاقة المحدودة ، وهى شركة تابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية (شركة تراستا) و الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (شركة ليركو) المالكة والمشغلة لمصفاة رأس لانوف و هي شركة مشتركة بين المؤسسة وشركة تراستا .

حيث قضت هيئة تحكيم ليركو -المؤسسة ، وبموجب حكمها النهائي الصادر في 5 يناير 2018 ، برفض كافة طلبات التعويض التي تقدمت بها شركة ليركو ضد المؤسسة والتي بلغ اجماليها 812 مليون دولار [ثمانمائة واثنا عشر مليون دولار] ، بينما حكمت ذات الهيئة لصالح المؤسسة بمبلغ يقارب 116 مليون دولار [ مائة وستة عشر مليون دولار ] ، مضافاً إليه الفوائد ، وذلك استجابة للطلبات المقابلة التي كانت المؤسسة قد تقدمت بها في هذه القضية.

ويأتي الحكم سالف الذكر إثر حكم نهائي ، جاء هو الآخر ، لصالح المؤسسة ، كانت هيئة التحكيم المشكلة في إطار تحكيم تراستا – المؤسسة قد أصدرته خلال شهر نوفمبر الماضي وقضت بموجبه بأنه ليس لشركة تراستا الحق في أن يحكم لصالحها بأي من الطلبات التي قدمتها في إطار ذلك التحكيم والتي بلغ اجماليها ما يزيد على المائة مليون دولار ، وذلك استناداً لنصوص اتفاقية المساهمين المبرمة بين كل من المؤسسة وشركة تراستا ؛ وهذا ما أرغم شركة تراستا على سحب كل مطالباتها.

جاء ذلك بعد أن باشرت كل من شركة تراستا وشركة ليركو إجراءات التحكيم ضد المؤسسة منذ أواخر العام 2013 ، واستغرق البت في هاتين القضيتين مدة تجاوزت الثلاثة أعوام انتهت بأن أصدرت كل من هيئتي التحكيم المشكلتين للبت في النزاع حكمها النهائي.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أن المؤسسة ستعكف على اتخاذ ما يلزم من تصرفات وإجراءات تكفل تنفيذ حكم التحكيم النهائي , مطالباً من شركة تراستا و شركة ليركو الإذعان بشكل كامل لتنفيذ التزاماتهم التعاقديّة و إعادة تشغيل المصفاة في أقرب وقت ممكن ,موضحاً أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الحارس الأمين على الثروة النفطية الليبية و أنها لن تتوانى عن الدفاع عنها و حمايتها.

يشار إلى أن المؤسسة أوضحت أنه في حال كانت قد خسرت هذه القضايا و استمرت العلاقة التعاقدية على الأسس التي طالب بها الخصم و لمدة التعاقد المتفق عليها في عقد التزويد بالنفط الخام فان الخسائر التي ستتكبدها المؤسسة ستكون أكثر من عشرة مليارات دولار.