أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد، مع الفريق الطبي لجراحة قلب الأطفال على إجراء عمليات بمستشفى تاجوراء بعد اكتمال التجهيزات اللازمة لذلك.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيثُ حدد موعد مبدئي لبدء البرنامج نهاية شهر فبراير المقبل.

وأكد السراج، على دعمه الكامل لبرامج توطين العلاج بصيغ مختلفة من بينها قدوم فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات بالداخل، إضافة لتدريب الطواقم الطبية الليبية.

وبحث السراج، مع أعضاء الفريق برنامجا لإجراء عمليات جراحة القلب للأطفال بالمستشفيات الليبية المتخصصة، وذلك عُقب زيارتهم مستشفى تاجوراء ومستشفى الجلاء بطرابلس.

وكان قد وصل أخصائيي جراحة القلب الأمريكيين إلى العاصمة طرابلس أمس السبت عقب اتفاق أجراه الطبيب معتز الأخضر, معهم بناء على تكليف رئيس المجلس الرئاسي.