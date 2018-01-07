وكالة أخبار ليبيا24-

قال عضو المجلس التسييري والمكلف بملف الكهرباء ببلدية بنينا مهندس موسي الشيخي ،أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب بيلر وكوابل 240 وكوابل 95في الشعبية البيضاء بمنطقة بنينا ، من قبل مكتب خدمات الكهرباء بنينا وفرقة الصيانة ودائرة الابيار ،وذلك لحل مشكلة في الكوابل المحملة ومعالجة الانقطاع.

وأشار الشيحي ,إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع شحن محطة 11 ك.ف،في حي المرحوم حمد عبداللطيف ،وتحسين الشبكة بتركيب أعمدة وأسلاك في حي نجم الشعبية البيضاء ،والسوق القديم وتعويض الفاقد من الأعمدة والأسلاك المتضررة بسبب الاشتباكات , داعياً المواطنين إلى تذليل الصعاب وعدم الاعتراض على المسارات وتغييرها.

يشار إلى أن الشيخي أوضح أن أعمال الصيانة الجارية داخل بلدية بنينا تتم تحت اشرف مدير إدارة التوزيع سهل بنغازي في الشركة العامة للكهرباء المهندس صلاح العبار.