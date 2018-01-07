وكالة اخبار ليبيا24-

استعرضت شركة أكاكوس للعمليات النفطية نشاطها للعام الماضي، وخطتها للعام الجاري2018، وذلك خلال اجتماعها السنوي الذي عقد برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، والمختصين من المؤسسة والشركة.

وأكد صنع الله على ضرورة تحسين الظروف الوظيفية للعاملين، وتكثيف البرامج التدريبية لهم، وأهمية العلاقات المجتمعية مع السكان المحليين، وبرامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وبرامج الإصحاح البيئي.

من جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة المكلف نوري الصيد الشروع في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية في الحقول النفطية، وعرض مستهدفات الشركة، ونشاط مختلف الإدارات، وملخص للميزانية المقترحة، واحتياجات الشركة للعام الجاري.