وكالة أخبار ليبيا24-

أجرى عدد من أخصائيي جراحة القلب الأمريكيين زيارة إلى مستشفى تاجوراء أمس السبت ,وذلك بعد اتفاق أجراه الطبيب معتز الأخضر ,مع عدد من الأطباء الأخصائيين الأمريكيين في جراحة القلب وزراعة الكلى والنخاع العظمي والكبد واستئصال الأورام للأطفال.

وأوضح الدكتور معتز الأخضر أن ذلك جاء بناء على تكليف له من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بقيادة فريق ليبي للذهاب إلى أمريكا لمناقشة الموضوع مع أطقم طبية ترغب في القدوم إلى ليبيا لعلاج الأطفال ,موضحاً أنه تواصل مع الأطقم الطبية بعد وضع برنامج لتوطين العلاج مشيراً إلى أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على بقاء الأطقم الأمريكية لمدة سنة كاملة خلال 2018 ,لإجراء العمليات للأطفال من جميع المدن الليبية.

وأكد الأخضر ,أن هذه الأطقم ستعمل على تدريب الأطقم الطبية الليبية إضافة إلى إجراء العمليات للمرضى الليبيين المحتاجين لهذه العمليات وفقاً لفكرة برنامج التوطين,مضيفاً أن الأطقم الطبية الأمريكية قادمة إلى ليبيا في مجال إنساني حسب تعبيره وستقوم بإجراء العمليات واستكمال مهمتها بمبالغ رمزية تم الاتفاق عليها خلال مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن هذه التكاليف ستكون أقل من التفويضات المالية للعلاج في الخارج ,مبيناً أن الأطقم الأمريكية ستبدأ مهامها من طرابلس ثم ستشمل جولتهم مختلف المدن والمناطق التي تحتوي على مراكز لجراحة قلب الأطفال.

وأشار الطبيب المفوض من قبل المجلس الرئاسي باستجلاب الأطقم الطبية الأمريكية إلى أن هذه البادرة لا علاقة لها بوزارة الصحة بحكومة الوفاق ,وأن جميع عمليات التنسيق حول الموضوع تتم مباشرة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

يشار إلى أن الأطقم الطبية الأمريكية وصلت الجمعة الماضية إلى العاصمة طرابلس.