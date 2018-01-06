أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت الناطق الإعلامي لنقابة معلمي ليبيا نجاح العسبلي، إن النقابة العامة بدولة ليبيا دعت لعقد اجتماع لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بقانون رفع المرتبات.

وأوضحت العسبلي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع سيكون في ثلاث مناطق حيث سيكون اجتماعها الأول في منتصف يناير الجاري في المنطقة الغربية تحديدا في مدينة طرابلس مع جميع نقابات وتنسيقات المنطقة.

وأضافت أن الاجتماع الثاني سيكون في المنطقة الشرقية في مدينة المرج بالتحديد وستعقد النقابة العامة اجتماعها الثالث في المنطقة الجنوبية في مدينة سبها وستبدأ الاجتماعات اعتبارا من 15 يناير 2018.

ونوهت نجاح العسبلي إلى أن الاجتماعات بخصوص آخر المستجدات في قانون رفع مرتبات المعلمين وأخر ما توصلت إليه النقابة العامة بخصوص الزيادة.