أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصرف الدم المركزي في بنغازي، اليوم السبت، عن حاجته الماسة للفصائل النادرة، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مدينة بنغازي.

وطالب المصرف كافة مواطني مدينة بنغازي عامة وحاملي فصيلة دم “A-“ بالتبرع بالدم بشكل عاجل نظراً للحاجة الماسة لهذه الفصيلة النادرة، منوها إلى أن هذه الفصيلة مطلوبة لانقاض حياة مرضي بالمستشفيات، وعلي من يرغب في التبرع الرجاء التوجه إلى مقره الكائن بمنطقة الليثي خلف عيادة 23 يوليو بمدينة بنغازي .

وأكد مصرف الدم المركزي أن نقص وحدات الدم والمخزون بجميع الفصائل الاستراتيجية جاء بسبب ارتفاع وتيرة المواجهات خلال الأيام الماضية في مدينة بنغازي، خصوصًا السالبة من الفصائل النادرة.

أشار إلى أن موعد التبرع بالدم يبدأ من 8:30 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً بمقر الكائن بمنطقة الليثي خلف عيادة 23 يوليو بمدينة بنغازي .