أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت نقابة صيادلة بنغازي الكبرى، اليوم السبت، الملتقى الثالث لصيادلة بنغازي بقاعة مركز بنغازي الطبي تحت شعار “الصيدلاني هو الحل ومنه يبدأ التغيير”.

وذكر مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” أن الملتقى يستمر لمدة يوم واحد استعرض خلاله شرح تفصيلي عن عمل النقابة وتأسيسها وكذلك عدد من ورقات العمل التي تسلط الضوء على مشاكل الصيدلي في مدينة بنغازي.

وكذلك اقيمت خلال الملتقى حلقة نقاش لاستعراض مشاكل الصيدلي في مدينة بنغازي وطرح حلول لها من قبل الحضور.

وفي نهاية الملتقى كرمت النقابة الصيدلاني المميز في مدينة بنغازي واللجنة التحضرية التي أعدت للملتقى الثالث لصيادلة بنغازي.