أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب الإعلام في الغرفة الأمنية المركزية بنغازي أيمن الورفلي أن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، ألقت القبض على سبعة أشخاص متورطين في قتل صلاح قليوان في منطقة الأبيار.

وكان فرع جهاز المباحث العامة في بلدية الأبيار قد نفى ما يتم تداوله والترويج له عبر حسابات وصفتها بالمشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتراف المتهمين في جريمة اغتيال “صلاح قليوان” على شخصيات وصفتها بالوطنية ومشهود لها بوقوفها إلى جانب الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

وأوضح فرع جهاز المباحث العامة الأبيار في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك , أن هناك مشتبه بهم في الحادثة فقط, وليس ثمة أية اعترافات بالخصوص , مضيفاً أن عمليات التحري وجمع الاستلال حول الجريمة ما تزال جارية وسيتم كشف أية تفاصيل لحظة الانتهاء من التحقيقات.

وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الصفحات التي وصفها بالمشبوهة التي تهدف لإثارة الفتنة وشق الصف.

يشار إلى أن مدير مكتب التعليم في الأبيار، صلاح قليوان القطراني، توفي إثر إطلاق النار عليه من مجهولين ، الخميس الماضي أمام منزله في مدينة الأبيار.