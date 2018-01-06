وكالة أخبار ليبيا24-

ضبط أعضاء قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، شخص يقوم باستعمال ختم أحد مكاتب محرري العقود يعود لشخص عليه قيد أمني وهو متواجد في إحدى مدن المنطقة الغربية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، إن المتهم الذي تم ضبطه يستخدم الختم في إنهاء إجراءات تتعلق بالبيع، والإيجار، وتحويل الأموال لأشخاص عليهم قيد أمني.

وبين العرفي أنه تم أخذ إذن النيابة العامة وأنتقل الأعضاء ليتم ضبط الشخص الذي يستخدم الختم وتحريز بعض المستندات , كاشفاً عن أن الاستدلالات أفادت بأن المتهم على تواصل مع الشخص المتواجد بالمنطقة الغربية، ويقوم بتحويل الإيراد المالي بعد خصم نسبته وإنهاء الإجراءات التي يطلبها منه.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي أنه تم إيداع الموقوف الحجز القانوني لإتمام الإجراءات ومخاطبه نقابة محرري العقود لإلغاء الختم واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تشريعات النقابة.