أخبار ليبيا 24

بث تنظيم داعش الإرهابي يوم الأربعاء، مقطع فيديو تم فيه ما قال إنه “إعدام منشق عنه” بتهمة تهريب أسلحة وعتاد لحركة حماس، متوعداً الحركة الناشطة في غزة الفلسيطينية والمنشقين عنه بالقتل.

وتضمن الفيديو الذي أطلق عليه عنوان “ملة إبراهيم”، مشهداً يظهر فيه القاضي الشرعي للتنظيم، كاظم المقدسي، والمعروف بكاظم الغزاوي، وهو يصدر حكماً بالإعدام لأحد عناصر التنظيم ويدعي موسى أبو زماط.

وقال المقدسي: “اليوم سننفذ حكم الإعدام على أحد المرتدين لتهريبه سلاح لكتائب عز الدين القسام وعشرات الأفراد من منطقة العريش لقطاع غزة”.

وبحسب مراقبين فقد نفد حكم الإعدام شاب من عناصر حركة حماس، انشق عن الحركة وانضم لداعش حيث أخرج مسدسه وقتل أبو زماط.

من جانبها، كشفت مصادر عديدة أن من أطلق النار على أبو زماط، يدعى محمد الدجني، نجل أنور أبو راشد الدجني، القيادي البارز في حركة حماس، والمسؤول عن ملف الجرحى في غزة، مشيرة إلى أن خطيب الفيديو والذي أعطى الأمر بالقتل يدعى حمزة الزاملي من غزة.