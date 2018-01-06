أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيمت، مساء الجمعة، مباراة بين قدامى الأفريقي وقدامى طبرق بملعب نادي الصقور بطبرق بمشاركة كبيرة من نجوم الأمس وذلك تأبينا للرياضيين الراحلين “عوض عون” و”فهيم رقص”.

ومثل قدامى طبرق عدد من اللاعبين من أندية الصقور والمختار والأندلس والهلال.

وانتهت المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف مقابل لاشئ لصالح قدامى طبرق وتناوب على تسجيلها خالد حسين والصافي ابوبكر واكريم جمعة أدار اللقاء الحكم حسين العجني .

وفي نهاية الشوط الثاني قدمت الدروع وشهادات التقدير لأسرة الفقيدين كما قدمت الشهادات إلى مكتب الرياضة والاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق اللذين ساهما في هذا التأبين .