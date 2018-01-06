أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد بلدية درنة إحميده فضل الله تربح، اليوم السبت، إنه تم تجهيز وتوفير مستلزمات طبية وجراحية لقسم النساء والولادة التابع لمستشفى كرسة القروي غرب مدينة درنة .

وأكد تربح في تصريح خاص – أن هذا المستلزمات التي تم توفيرها من مخصصات البلدية وذلك بعد الزيارة الميدانية للمستشفى والمرافق الصحية ببلدة كرسة ولوقوف عن كثب علي واقع الخدمات الصحية

وتعهد عميد بلدية درنة بُحلحلة المشاكل الفنية العالقة و تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية وتخفيف العبء علي المواطنين مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة .