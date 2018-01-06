أخبار ليبيا24- خاص

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من منع عودة النازحين في مدينة بنغازي إلى منازلهم دون مبررات يسمح بها القانون.

وشددت القيادة في بيان لها تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه على أن منع لأي نازح من العودة إلى منزله مخالف للقانون يعد عملًا إجراميًا.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على أن الاعتداءات على البيوت والممتلكات العامة والخاصة ستعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات.

ودعت القيادة العامة الوحدات العسكرية والضبطية والقضائية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لعودة النازحين إلى بيوتهم.

وطلبت القيادة من النازحين بضرورة تغليب المصلحة العامة للمدينة على المصالح الشخصية وضرورة التبليغ عن أي إرهابي مطلوب للعدالة وعدم التستر عليهم حتى يعم الأمن والأمان.

يشار إلى أن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أعلن اليومين الماضيين تطهير مدينة بنغازي من آخر جيوب الجماعات الإرهابية في منطقة أخريبيش وسط المدينة بعد سيطرة لأكثر من 3 أعوام.