وكالة أخبار ليبيا24-

كشف مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي عن إلقائهم القبض على شخص مصري الجنسية متورط مع الجماعات الإرهابية بمحور اخريبيش ببنغازي.

وقال العرفي إن الجاني صرح بأنه كان ضمن العالقين مع الجماعات الإرهابية داخل منطقة اخريبيش إلا أن التحقيقات أوضحت أنه كان يساند الجماعات الإرهابية , كما يقوم بأعمال سرقة أيضاً , مشيراً إلى أن الجاني اعترف أنه كان يقوم بجمع الذهب والأموال من بعض المحلات ليتم تقاسمها مع العناصر الإرهابية. .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي أنه تم العثور على سلاح ناري مع الجاني، وأتضح أنه كان يقاتل به مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني.

يشار إلى أن عملية القبض تأتي بعد تهالك صفوف الجماعات الإرهابية في منطقة اخريبيش، وانتهاء الاشتباكات بها، والقبض على العناصر التي حاولت الفرار من مناطق الاشتباكات.