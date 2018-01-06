وكالة أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المفوضية لا تملك أي قانون انتخابي أو تكليف حتى الآن يسمح لها بإجراء أي انتخابات.

وأوضح المصدر لـ”أخبار ليبيا 24″، أن العمل الآن جاري فقط لتحديث سجل الناخبين، والذين وصل عددهم حتى يوم أمس الجمعة 1,893,144 ناخب , لافتاً إلى أن أخر فترة لتسجيل الناخبين بالداخل ينتهي في السادس من شهر فبراير المقبل ما لم يكن هناك تمديد، والتسجيل بالخارج يبدأ في الأول من ذات الشهر.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت في السادس من شهر ديسمبر من العام الماضي فتح باب تسجيل الناخبين، وبينت كيفية عملية التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS),وعقب الإعلان، وقع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ماريا فال ريبيرو”، اتفاقية الدعم التقني وبناء القدرات للمفوضية خلال الدورة الانتخابية المقبلة.