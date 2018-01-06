وكالة أخبار ليبيا 24-

استعرض وفد من بلدية باطن الجبل “تيجي”، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج المصاعب والمختنقات التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم والمياه بالبلدية, قضية الأسر المهجرة إلى تيجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقده السراج بالعاصمة طرابلس بحضور عميد بلدية باطن الجبل وأعضاء المجلس البلدي وعضو مجلس النواب أحفيظ خليفة شنينة.

وأكد السراج خلال الاجتماع أن الحكومة تحاول حل المختنقات بطريقة عادلة ومتوازنة بين مختلف البلديات في ليبيا، وفقًا للأولويات وبقدر المتاح من الإمكانيات، مشيرًا إلى الدور الحيوي للبلديات التي تمثل واقع بيئتها الاجتماعية وبما يمكنها من تحديد احتياجات المنطقة وخيارات مواطنيها, مصدراً تعليماته باستكمال احتياجات بلدية باطن الجبل، وبحث الحلول لكافة ما طرحه الوفد من مشاكل بالتنسيق مع الوزارات المختصة مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة ودون إبطاء.