أخبار ليبيا24

نفى عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية في شركة البريقه لتسويق النفط خيرالله صالح، اليوم السبت، الأخبار التي تتحدث عن وجود نقص في مادة البنزين في المنطقة الشرقية والوسطى.

وأكد صالح أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماماً، إذ أن رصيد مستودع رأس المنقار فقط يكفي تسعة أيام للمنطقة الشرقية بالكامل.

وأضاف عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية أن سبب نقص الوقود في مدينة طبرق يعود إلى سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن ميناء طبرق بانتظار وصول ناقلة محملة بنحو 25 ألف طن من مادة البنزين .

وذكر صالح أنه في المقابل يوجد في مدينة بنغازي ناقلة تقوم حاليا بتفريغ حمولتها المقدرة بــ “ـ30” ألف طن.