أخبار ليبيا 24

أعلن الجيش اللبنانى الإربعاء أن مديرية المخابرات أحالت للقضاء المختص، مواطنين سوريين بتهمة إنتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي والقتال ضمن صفوفه ومساعدته.

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب أنه أحال للقضاء كل من السوريين عدنان محمد نجيب الزهوري وحسان أحمد زقريط، لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي كان منتشرا في جرود بلدة عرسال.

وأشار البيان إلى أن المتهم الأول شارك مع التنظيم الارهابي في القتال ضد الجيش اللبناني في معركة عرسال بتاريخ 2/ 8/ 2014 ومحاولة إقتحام مراكزه، وقام المتهم الثاني بأعمال إرهابية داخل البلدة وساعد في تهريب المواد الغذائية لمصلحة الإرهابيين.