أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة لأوامر إلى آمر الشرطة العكسرية في الكُفـــرة بمباشرة التحقيق بواقعة هدم ونبش وتدمير وسرقة رفاة حمد المهدي السنوسي في المدينة.

وكلفت القيادة العامة للقوات المسلحة الرائد صالح بوعياد من قبل القيادة العامة للتحقيق في هذه الواقعة ابتداء من صباح اليوم السبت.

يذكر أن مدينة الكفرة شهدت الأيام الماضية عملية هدم ونبش قبر الإمام محمد المهدي السنوسي والد الملك إدريس ملك المملكة الليبية الكائن في منطقة التاج وسرقة الرفاة ونقل إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة.

وأصدر أهالي المدينة قبل يومين بيان تنديد بما حصل لمكان تواجد قبر “المهدي السنوسي” وطالبوا الجهات المسؤولة بالإسراع في التحقيق في هذه الواقعة ومعرفة الفاعلين لاسترجاع الجثمان إلى مكانه ومحاسبتهم.