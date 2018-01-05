أخبار ليبيا24-خاص

أبدت إدارة ألاهلي طرابلس ، رغبتها في التعاقد مع لاعب المنتخب العراقي، حسين علي، الذي تألق مؤخرًا في بطولة خليجي 23.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ، إن حسين تلقى عرضًا مغريًا من أهلي طرابلس، إلا أن إدارة الزوراء، بالغت في مطالبها المالية، حيث تطلب مليون دولار للتفريط في نجم الفريق.