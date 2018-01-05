أخبار ليبيا24-خاص
أبدت إدارة ألاهلي طرابلس ، رغبتها في التعاقد مع لاعب المنتخب العراقي، حسين علي، الذي تألق مؤخرًا في بطولة خليجي 23.
وقال مصدر مقرب من اللاعب ، إن حسين تلقى عرضًا مغريًا من أهلي طرابلس، إلا أن إدارة الزوراء، بالغت في مطالبها المالية، حيث تطلب مليون دولار للتفريط في نجم الفريق.
وأوضح المصدر أن شباب الأهلي دبي، تراجع عن فكرة التعاقد مع حسين، بعد التحاقه بالمنتخب الأولمبي، حيث تنتظر الفريق الإماراتي 11 مباراة في الدوري، وانضمام اللاعب للفريق الأولمبي، يعني غيابه عن 3 مباريات منها، على أقل تقدير.
وأشار إلى أن عرض الأهلي القطري، لم يكن بمستوى الطموحات، وبالتالي فإن عرض أهلي طرابلس هو الأفضل، إلا أن مطالب الزوراء قد تجهض المفاوضات، بحسب قول المصدر.