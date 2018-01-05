أخبار ليبيا24

تمكنت قوات الجيش العراقى من العثور على 7 قواعد لتنظيم داعش الإرهابى، كما قامت بتصفية 3 عناصر من التنظيم أحدهم يرتدى حزاما ناسفا فى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة أن قيادة عمليات صلاح الدين، وبإشراف مباشر من الفريق الركن جمعة عناد سعدون، شرعت فى عملية تفتيش واسعة لجزيرة غرب تكريت، لورود معلومات عن تواجد مجموعة من عناصر داعش الإرهابية فى قريتى الجوزة والشيحة، وأنه أثناء التفتيش تم العثور على 7 قواعد للتنظيم، 4 منها تحتوى على ملابس وأفرشة تم تدميرها بالكامل وحرق ما بداخلها.

وأفاد البيان، بأن قطعات عمليات صلاح الدين، رصدت فى نهر دجلة بين قريتى السلمان والمسحك شرق جبال مكحول، تجمعا لبقايا عصابات داعش الإرهابى، وتم التعامل معهم وقتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدى حزاما ناسفا.

على جانب متصل، أعلنت القوات العراقية فى محافظة ديالى، مقتل عنصر من داعش وتدمير مضافتين للتنظيم الإرهابي في عملية مشتركة شمالى المحافظة، وقال مسؤول إعلام اللواء 23 حسين الحسينى، “إن قوات الجيش، نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا داعش فى مناطق الميتة والبو عواد شمالى ديالى والحدودية مع صلاح الدين، أسفرت عن مقتل عنصر من داعش”.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال مسؤول إعلام تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة ديالى، خلال تواجده فى منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة فى البيان، أنها قامت بجهد استخباراتى وأمنى بالتعاون مع القوة الأمنية فى العاصمة بغداد، وتمكنت من اعتقال مسؤول الإعلام لعصابات داعش الإرهابية فى ديالى، مشيرة إلى أن الإرهابى كان متواجدا فى أحد منازل منطقة الأعظمية شمالى العاصمة بغداد.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تقتل وتعتقل بين الحين والآخر، العديد من القياديين والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة من العراق.