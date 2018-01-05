أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مفوضية المجتمع المدني ليبيا عن عزمها إطلاق ما دعته بـ”باكورة” مشاريعها لعام 2018 تحت مسمى “مشروع دعم” لمساعدة منظمات المجتمع المدني في توظيف قدراتها لخدمة قضاياها التي تعنى بها وتقديم المسـاعدة لكل ما يحتاجه أعضاءها لتنظيم عمل منظماتهم وتوفير كل المعلومات اللازمة لهم وتسهيل تواصلهم مع الجهات الداعمة المحلية والدولية وتعزيز ثقة العامة بدورها .

وذكرت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالمفوضية ان من أهداف المشروع “دعم هي مساعدة القائمين على منظمات المجتمع المدني المحلية في حفظ وتوثيق مجهوداتهم بالطرق العلمية ، وتمكين منظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات التي تساعدها في تحقيق أهدافها.

وأضافت أن من أهداف المشروع زيادة الفاعلية في التواصل مع منظمات المجتمع المدني في وقت قياسي وبتكلفة منخفضة ، مساعدة منظمات المجتمع المدني المحلية في بناء قدراتها التنظيمية والمالية والإدارية والقانونية ، بالإضافة إلى زيادة ثقة ووعي العامة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني المحلية في ليبيا .

واوضحت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالمفوضية ،ان الاستفادة من خدمات مشروع “دعم ” لا تقتصر فقط على منظمات المجتمع المدني، بل تتوسع لتشمل أي شخص أو جهة تبحث عن توسيع معرفتها بهذا القطاع المهم، من خلال نشر الوعي حول عمل منظمات المجتمع المدني وتوفير المعلومات عنها وزيادة الثقة في التعامل معها كشريك أساسي في بناء الدولة .