أخبار ليبيا24

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وضع بندًا في عقده مع ناديه، يسمح له بالرحيل بدون دفع الشرط الجزائي (700 مليون يورو)، في حالة واحدة فقط.

ونقلت صحيفة “آس” عن نظيرتها “إل موندو”، أن ميسي سيصبح لاعبًا حرًا، إذا لم يشارك برشلونة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا الإسباني، والإنجليزي، والألماني، والفرنسي.