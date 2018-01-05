أخبار ليبيا 24 – خاص

يلتقي المنتخب الليبي لكرة القدم نظيرة الموريتاني ودياً يوم غدٍ السبت بملعب الشاذلي زويتن بتونس في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة افريقيا للمحليين التي تنظم بالمغرب منتصف يناير الجاري .

وقال عضو مكتب الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الجوهري لـ “أخبار ليبيا 24” إن المباراة ستكون الأولى خلال معسكر الفريق بتونس، مشيرا إلى أن موعد المباراة سيكون على تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت ليبيا.

وأضاف أن المنتخب الليبي سيخوض خلال الأيام المقبلة مباراة ودية ثانية أمام منتخب أفريقي.

ووصلت بعثة المنتخب الليبي إلى تونس يوم الاربعاء الماضي للدخول في معسكر تحضيري قصير استعداداً للمشاركة في بطولة.

وسيلعب المنتخب الليبي للمحليين في بطولة الشان ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا وغينيا الأستوائية ورواندا.